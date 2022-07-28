Сёмин назвал тройку игроков, которые будут претендовать на звание лучшего игрока сезона в РПЛ

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, кто будет бороться за звание лучшего игрока сезона в РПЛ.

«Вендел, Захарян и Карраскаль будут претендовать на звание лучшего игрока РПЛ по итогам сезона», — цитирует Сёмина Sport 24.

Эксперт отметил, что ждет существенного прогресса от полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, он уже может стать лидером всего чемпионата России.

Напомним, что по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги, Российский футбольный союз признал лучшим игроком 37-летнего полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

На данный момент лидером РПЛ является ЦСКА.