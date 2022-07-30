В матче третьего тура российского чемпионата Премьер-лиги воронежский «Факел» принимал дома московское «Динамо» и дал гостям настоящий бой. После первого тайма «Факел» проигрывал со счетом 0:2 после двух мячей Фёдора Смолова, но в итоге все закончилось результативной ничьей - 3:3.

Смолов похвалил «Факел», который, напомним, проводит свой первый сезон в высшей лиге после двадцатилетнего отсутствия.

- «Факел» - молодцы. Недооценки соперника не было, - цитирует Смолова Sport24.

В следующем туре российского чемпионата «Динамо» сыграет в Самаре против «Крыльев Советов», матч состоится 7 августа.