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«Динамо» вновь ведёт переговоры по Рубенсу Диасу эксклюзив

28 Июля 2022 • 11:43 Комментировать
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Динамо Москва
30.07 15:00
Московское «Динамо» возобновило переговоры с бразильским «Атлетико Минейро» по трансферу Рубенса Диаса. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в клубе высоко оценивают потенциал левого полузащитника «Атлетико Минейро» и постараются в ближайшее время закрыть сделку.

В начале июля уже велись предварительные консультации, но тогда было решено, что клуб из Бразилии выставил слишком высокий ценник. Стоит отметить, что «Атлетико Минейро» не владеет полностью правами на Рубенса, что осложняет ход сделки.

21-летний футболист в прошлом сезоне отметился одним голом в чемпионате Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Атлетико Минейро Трансферы футбола - лето 2022 Рубенс Диас
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