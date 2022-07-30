Новичок «Динамо» Фернандес – в основе на матч с «Факелом»

Субботнюю часть третьего тура Премьер-лиги России будет открывать матч между «Факелом» и «Динамо». Рулевой московской команды Славиша Йоканович принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Смолов, Грулёв.

Как видим, в основной состав «динамовцев» попал защитник Роберто Фернандес. О его переходе в команду клуб объявил на текущей неделе.

Стартовый свисток в матче «Факел» - «Динамо» прозвучит в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.