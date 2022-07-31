​Уткин оценил камбэк «Факела»

В субботу в Воронеже прошёл яркий матч между «Факелом» и «Динамо». После первого тайма гости вели со счётом 2:0, но игра завершилась боевой ничьей – 3:3.

Известный журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале похвалил «Факел». По мнению экс-комментатора, было несправедливо не проводить матчи чемпионата мира 2018 года в Воронеже, поскольку этот город является футбольным местом. Уткин поделился несколькими воспоминаниями, которые, на его взгляд, это подчёркивают. Среди этих воспоминаний – кубковый матч между «Факелом» и «Спартаком» в 1984 году.

«Здорово, что нынешний «Факел» не менял радикально состав, выйдя в РПЛ. Такой камбэк, как вчера, наверняка связан с тем, что футболисты «Факела» отлично знают, за кого они играют, кто и как за них болеет», - написал Уткин.

Следующий матч «Факел» проведёт в субботу, 6 августа. Соперником воронежской команды будет ЦСКА.