​Йоканович: «Ужасно начали второй тайм»

Наставник «Динамо» Славиша Йоканович высказался по поводу ничьей с «Факелом» со счётом 3:3.

После первого тайма московская команда вела со счётом 2:0, но в дебюте второго тайма воронежцы смогли забить дважды. Вскоре «динамовцы» снова повели, однако в концовке «огнеопасные» спасли очко.

«Мы ужасно начали второй тайм, пропустив два простых гола. Сыграли недостаточно надёжно в обороне. Игра, которую мы должны были забирать, сложилась в итоге для нас очень тяжело», - высказался Йоканович, слова которого приводятся на сайте «Динамо».

После трёх туров «Динамо» имеет пять набранных очков в своём активе. Следующую игру команда проведёт 7 августа против «Крыльев Советов».