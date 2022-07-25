Гагнидзе: «Смолов — лучший форвард РПЛ»

19-летний полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе поделился мнением о нападающем «бело-голубых» Фёдоре Смолове, который оформил дубль в матче 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

Гагнидзе назвал 32-летнего Смолова лучшим форвардом РПЛ и одним из самых сильных игроков в стране.

«Для меня важно играть с такими игроками как Фёдор. В «Динамо» у нас много хороших игроков, но Смолов, безусловно, один из лучших футболистов в России», — приводит слова Гагнидзе Sport24.

Напомним, Смолов перешёл в «Динамо» из «Локомотива» зимой нынешнего года. В текущем розыгрыше РПЛ форвард забил два гола и сделал столько же результативных передач в двух встречах.

Свой следующий матч динамовцы проведут 30 июля против воронежского «Факела». Игра начнётся в 15:00 по московскому времени.