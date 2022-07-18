Шунин «Йоканович не разговаривает с командой после матчей»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович не разговаривает со своими футболистами после матчей. Об этом рассказал голкипер команды Антон Шунин.

«После игры я очень эмоциональный и могу сказать что-то не то, плюс в игре кажется по-одному, но, когда пересмотришь, мнение меняется», – процитировал своего тренера в интервью «РБК Спорт» голкипер Антон Шунин.

Напомним, что в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги московское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» 1:1. Единственный гол команды Славиши Йокановича после передачи Фёдора Смолова забил Вячеслав Грулев.