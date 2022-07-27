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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лаксальт не планирует покидать «Динамо»

27 Июля 2022 • 18:21 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
30.07 15:00

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт не собирается уходить из московского клуба. Игрок имеет несколько предложений от зарубежных команд.

«Диего и его семье очень комфортно в Москве. Они всем довольны. Он не думает о том, чтобы покинуть Россию», — сообщил источник порталу Sport 24.

Отмечается, что Лаксальт разочарован уходу его друзей из команды, но он верит в то, что в «Динамо» придут новые футболисты для решения высоких задач.

29-летний уругвайский защитник выступает за «бело-голубых» с лета прошлого года, перебравшись из «Милана». За это время он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых получил пять желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт Трансферы футбола - лето 2022
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