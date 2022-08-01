Московское «Динамо» близко к контракту с мексиканским защитником

Московское «Динамо» близко к соглашению с Сезаром Монтесом - 25-летним центральным защитником «Монтеррея», который выступает также и в составе мексиканской сборной, проведя за нее двадцать три матча.

В свои года они уже выиграл немало трофеев - и чемпионат Мексики, и Кубок Мексики, дважды становился победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ, однако пропустил российской чемпионат мира в 2018 году - это случилось из-за травмы.

Финансовые подробности возможной сделки в «Спорт-экспресс» не сообщаются, но портал Transfermarkt оценивает мексиканского футболиста в сумму в семь миллионов евро.