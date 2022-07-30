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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Василенко: «То, что творится в городе, кроме как праздником футбола это не назвать»

30 Июля 2022 • 14:51 Комментировать
Факел
1:2
Динамо Москва
2-й тайм

Главный тренер «Факела» Олег Василенко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Вопрос об эмоциональной окраске матча, потому что первая домашняя игра, большое количество болельщиков, мы видим, как город встречает и вас, и команду, и динамовский коллектив. Мне кажется, перед игрой в душе должно быть какое-то особенное ощущение?

- Это ощущение праздника, потому что здесь всегда делали праздник, шоу. Наши болельщики всегда искреннее болеют за команду. Сегодня будет полный стадион, и то, что творится в городе, кроме как праздником футбола это не назвать.

- Первые два матча в Премьер-лиге в исполнении «Факела» - это очень интересный футбол, это отмечали наши специалисты и простые болельщики. Для вас эти два  первых поединка, поражение и ничейный исход, какую пищу оставляли? На что вы пытались влиять, что дорабатывали перед этим туром?

- Нам более важно сыграть в обороне, но не ошибаться в простых ситуациях, парни молодцы, они полностью делают то, что мы наигрывали, что совершенствовали. Просто убрать эти мелочи, не ошибиться в простой ситуации и сыграть надежно, а моменты, которые мы создаем, в первом и второй играх, они все равно реализуются в голы. Мы создаем их качественно, но хотелось бы забить. Мы будем к этому идти и будем забивать.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Олег Василенко
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30.07  20:00 Сочи ... Ахмат 2.17 3.45 3.45
31.07  15:00 Пари НН ... ЦСКА Москва 3.90 3.50 2.00
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