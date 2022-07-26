Защитник «Динамо» Фернандес прокомментировал свой переход

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес поделился эмоциями от своего перехода из «Гуарани».

«Я очень рад оказаться в «Динамо». Я постараюсь соответствовать уровню клуба. Динамовцы, надеюсь, что скоро с вами увидимся!» — приводит слова Фернандеса официальный сайт клуба.

Сегодня, 26 июля, московское «Динамо» объявило о подписании парагвайского защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса. Трудовой договор с игроком заключен на пять лет. По данным СМИ, сумма трансфера составила три миллиона евро.

В предыдущем клубе 22-летний защитник провел 70 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи.