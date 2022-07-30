Бубнов дал прогноз на матч «Факел» - «Динамо»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартак» Александр Бубнов поделился ожиданиями от встречи воронежского «Факела» со столичным «Динамо» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги.

«Теоретически «Факел» может воспользоваться проблемами «Динамо» в обороне. В остальном «бело-голубые», конечно, сильнее. Так что ставлю на их победу. Счёт - 1:2», - цитирует эксперта Sportbox.

Матч «Факел» - «Динамо» состоится в субботу, 30 июля, начало запланировано в 15:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.