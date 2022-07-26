«Динамо» посредством своего официального сайта объявило о переходе с клуб защитника Роберто Фернандеса. 22-летний парагвайский футболист поставил подпись в трудовом соглашении, рассчитанном до конца сезона 2026/2027.

За «Динамо» Роберто Фернандес будет выступать под номером 6.

Ближайшую игру «Динамо» проведёт в субботу, 30 июля. В этот день команда Славиши Йокановича сыграет против «Факела» на выезде.

После двух сыгранных туров РПЛ «Динамо» имеет в своём активе четыре зачётных балла. «Бело-голубые» разошлись миром с «Ростовом», после чего разгромили «Торпедо».