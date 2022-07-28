Лаксальт готов вернуться в состав «Динамо»

Уругвайский защитник Диего Лаксальт полностью залечил травму и готов вернуться на поле. Об этом поведал агент футболиста московского «Динамо» Ариэль Красоуски.

«Диего полностью восстановился от травмы и готов играть. У него нет планов покинуть «Динамо», - приводятся слова агента на страницах Sport24.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Лаксальт провел 16 матчей за «бело-голубых» и получил пять желтых карточек.

Из-за повреждения в новом сезоне защитник пока не играл. Следующий поединок московское «Динамо» проведет против воронежского «Факела». Игра состоится в субботу, 30 июля.