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Лаксальт готов вернуться в состав «Динамо»

28 Июля 2022 • 10:59 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
30.07 15:00

Уругвайский защитник Диего Лаксальт полностью залечил травму и готов вернуться на поле. Об этом поведал агент футболиста московского «Динамо» Ариэль Красоуски.

«Диего полностью восстановился от травмы и готов играть. У него нет планов покинуть «Динамо», - приводятся слова агента на страницах Sport24.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Лаксальт провел 16 матчей за «бело-голубых» и получил пять желтых карточек.

Из-за повреждения в новом сезоне защитник пока не играл. Следующий поединок московское «Динамо» проведет против воронежского «Факела». Игра состоится в субботу, 30 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт
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