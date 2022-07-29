Кобелев заявил, что нет ничего страшного в поездке «Динамо» на автобусе в Воронеж

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о предстоящей поездке команды на автобусе на игру с «Факелом».

«В футболе не бывает мелочей, но это не первый случай, когда команда едет на автобусе. Да, это форс-мажор, но думаю, что в этом нет ничего страшного», — заявил Кобелев «РБ Спорту».

Эксперт считает, что эта ситуация не настолько важна, чтобы ее обсуждать, ведь многие команды сейчас ездят на автобусах и поездах.

В третьем туре Российской премьер-лиги «Факел» примет в Воронеже «Динамо», игра пройдет завтра, 30 июля, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.