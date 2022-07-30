​Йоканович высказался о травме Фомина

«Динамо» не смогло набрать три очка в Воронеже – матч с «Факелом» завершился вничью со счётом 3:3. Под занавес первого тайма «бело-голубые» потеряли своего капитана - Даниил Фомин получил травму и был заменён. О потере лидера высказался главный тренер московской команды Славиша Йоканович.

«Конечно, он очень важный игрок для нашей команды, учитывая его опыт. К тому же он является капитаном, и его уход с поля повлиял на игру. Но, даже потеряв его, мы не должны были отдавать этот матч. Забить три гола на выезде и не победить – это тяжело для любой команды», - слова Йокановича приводятся на клубном сайте «Динамо».

После игры Даниил Фомин сказал журналистам, что он получил болезненный удар в колено. В воскресенье футболист пройдёт МРТ, после чего станет понятен диагноз и хотя бы ориентировочные сроки восстановления.

«Динамо» в трёх турах удалось раздобыть пять зачётных баллов. Теперь команда Славиши Йокановича будет готовиться к игре против «Крыльев Советов». Она пройдёт в воскресенье, 7 августа.