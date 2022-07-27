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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шпилевский — о работе в «Арисе»: «Я хотел симбиоза с владельцем»

27 Июля 2022 • 13:19 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
30.07 15:00

Главный тренер «Ариса» Алесей Шпилевский рассказал о том, сыграли ли деньги ключевую роль при выборе в качестве места работы клуб из Кипра.

Специалист заявил, что хотел выбрать клуб, владелец которого имел бы с ним схожие взгляды на футбол, а деньги, в свою очередь, не являлись основополагающим фактором.

«Понятно, что я не хотел терять в деньгах, но я не получаю здесь миллионы. Я бы вообще не сказал, что я дорогой тренер. Были и другие предложения, но я хотел симбиоза с владельцем. Чтобы мы были на одном уровне видения и взглядов — как должен развиваться клуб, какой футбол мы хотим ставить, какое игроки для этого нужны», —  приводит слова Шпилевского «Чемпионат».

Ранее специалист признался, что мог возглавить московское «Динамо» в 2020 году вместо Сандро Шварца. Также в тренерской карьере Шпилевского были казахстанский «Кайрат», брестское «Динамо» и немецкий «Эрцгербиге».

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Динамо Москва Алексей Шпилевский
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