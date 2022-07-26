Григорян: «Факел» интересно выглядит»

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян поделился мнением о работе наставника «Факела» Олега Василенко.

«Интересно выглядит «Факел», который тренирует Василенко. Там игроки из первого дивизиона, многих я хорошо знаю. Они не просто играют в хороший футбол, там много нового в построении игры», — приводит слова Григоряна «РБ Спорт».

Тренер считает, что у «Факела» очень качественный прессинг, хорошее взаимодействие в атаке, возможно, это заметно только специалистам, но это интересно. К воронежскому клубу также можно отнести «Ростов» и «Химки», добавил Григорян.

Напомним, в первых двух турах РПЛ «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) и уступил «Ахмату» (1:2).