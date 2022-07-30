​Смолов вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий Фёдор Смолов в субботней игре Российской премьер-лиги против «Факела» оформил дубль. Форвард вышел на первое место в гонке бомбардиров с 4 результативными ударами в трёх поединках. Также на счету Смолова один результативный пас на партнёра.

Второе место в рейтинге бомбардиров занимает Владимир Сычевой, который забил 3 гола в одном матче «Оренбурга». Третью строчку делит целый ряд футболистов.

Напомним, что «Динамо» не смогло обыграть «Факел» в Воронеже – матч завершился вничью со счётом 3:3. Московская команда после трёх сыгранных туров имеет в своём активе пять зачётных баллов.