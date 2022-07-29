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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлов назвал фаворита в матче «Факел» - «Динамо»

29 Июля 2022 • 14:45 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
Через 23 ч. 34 мин.

Бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов считает «бело-голубых» фаворитом в матче с «Факелом».

«Думаю, что «Динамо» — фаворит. У «Факела» какое-то волнение на старте чемпионата. Нужно время, чтобы разыгрались, вкатились и перестроились на другие скорости», — приводит слова Хохлова «Чемпионат».

Специалист отметил, что считает «Факел» играющей командой, хочется увидеть красивый футбол в предстоящей встрече.

Игра третьего тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Динамо» пройдет 30 июля, начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. Отметим, что все билеты на матч были раскуплены.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Москва Дмитрий Хохлов
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29.07  18:00 Урал ... Краснодар 2.70 3.45 2.65
30.07  15:00 Факел ... Динамо Москва 4.30 3.65 1.88
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