Хохлов назвал фаворита в матче «Факел» - «Динамо»

Бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов считает «бело-голубых» фаворитом в матче с «Факелом».

«Думаю, что «Динамо» — фаворит. У «Факела» какое-то волнение на старте чемпионата. Нужно время, чтобы разыгрались, вкатились и перестроились на другие скорости», — приводит слова Хохлова «Чемпионат».

Специалист отметил, что считает «Факел» играющей командой, хочется увидеть красивый футбол в предстоящей встрече.

Игра третьего тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Динамо» пройдет 30 июля, начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. Отметим, что все билеты на матч были раскуплены.