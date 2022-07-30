Бывший тренер «Динамо» обеспокоен обороной клуба

В матче третьего тура российского чемпионата Премьер-лиги воронежский «Факел» принимал дома московское «Динамо» и дал гостям настоящий бой. После первого тайма «Факел» проигрывал вследствие двух мячей Фёдора Смолова, но в итоге все закончилось результативной ничьей - 3:3.

Бывший тренер московского клуба Сергей Силкин обеспокоен таким большим количеством пропущенных мячей со стороны «бело-голубых».

- Конечно же, с точки зрения пропущенных мячей все очень нехорошо для динамовцев, цитирует специалиста rusfootball.info.

В следующем туре российского чемпионата «Динамо» сыграет в Самаре против «Крыльев Советов», матч состоится 7 августа.