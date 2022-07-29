Силкин не считает «Динамо» фаворитом в игре с «Факелом»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о предстоящей встрече «бело-голубых» с «Факелом».

«Из всех команд, которые вошли в РПЛ в этом году, «Факел» нравится больше всех. Я смотрел две игры, и команда очень хорошая», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Эксперт считает, что «Динамо» не является фаворитом в игре с «Факелом», воронежский клуб будет играть дома при большой поддержке болельщиков. При этом, если «бело-голубые» правильно сыграют с «Факелом», то смогут привезти очки, добавил Силкин.

«Факел» встретится с «Динамо» завтра, 30 июля, в матче третьего тура РПЛ, игра начнется в 15:00 по московскому времени.