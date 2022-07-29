Широков — о бегстве Варелы: «Агент футболиста посчитал сиюминутную выгоду более важной, чем долгосрочные перспективы от работы с «Динамо»

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал самовольный отъезд защитника «Динамо» Гильермо Варелы из московского клуба.

Широков считает, что на поступок Варелы повлиял агент футболиста, пытаясь достичь сиюминутной выгоды.

«Агент футболиста посчитал сиюминутную выгоду более важной, чем долгосрочные перспективы от работы с «Динамо». Есть обратный пример — бразильцы в «Зените» посчитали иначе. Они и сейчас в моменте заработали, и в перспективе сохранили контакты в клубе», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Варела защищает цвета «Динамо» с лета прошлого года. Всего в составе «бело-голубых» 29-летний футболист провёл 48 матчей, отметившись тремя результативными передачами.