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Защитник «Динамо» Сазонов: «Мы должны были обыгрывать «Факел»

31 Июля 2022 • 11:02 Комментировать
Факел
3:3
Динамо Москва
окончен

Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал результат матча 3-го тура против «Факела» (3:3).

Футболист считает, что «бело-голубые» должны были обыгрывать соперника, чего им сделать в итоге не удалось. Напомним, после первого тайма динамовцы вели со счётом 2:0.

«Мы позже будем разбирать, что случилось. И надеюсь, впредь не допустим такого результата», —приводит слова Сазонова «Спорт-Экспресс».

20-летний Сазонов защищает цвета московского клуба с января нынешнего года. Всего в составе «Динамо» футболист провёл восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.  

Свой следующий матч подопечные Славиши Йокановича проведут 7 августа против самарских «Крыльев Советов». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Москва Саба Сазонов
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