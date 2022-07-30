Сёмин дал совет Дзюбе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о будущем экс-нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, который в данный момент находится без клуба.

По мнению прославленного специалиста, 33-летнему форварду необходимо как можно скорее найти команду и приступить к работе.

«Не нужно сидеть и ждать. Пора принимать решение, чтобы не потерять свои качества. Можно ведь и не дождаться самой сильной команды», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Комментировать возможный переход Дзюбы в «Локомотив» Сёмин отказался, заявив лишь, что такие решения должно принимать руководство клуба.

Напомним, нападающий покинул «Зенит» в конце мая текущего года. В минувшем сезоне Дзюба провёл в составе петербургской команды 39 матчей, забив 13 голов и отдав 10 результативных передач.