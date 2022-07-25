Член комитета по этике РФС Андрей Созин в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» высказался об отъезде защитника «Динамо» Гильермо Варелы.

«Я не понимаю, почему он уехал. Для меня это было так же неожиданно, как и для всей страны. «Динамо» могло остановить его на границе и переспросить. Мы ведь цивилизованные люди? Почему «бело-голубые» исполняли контракт, а он себя так повёл?

«Динамо» поступило по-джентльменски, не стало ставить ему козни на границе, а выпустило из страны. Жутко некрасиво и, может быть, замыленное уже слово, неспортивно он поступил. Когда было время подходить в кассу или получать СМС о поступлении денег на счёт, он вёл себя по-другому.

Я думаю, в этом есть и хорошая сторона. Сейчас все клубы, глядя на ситуацию с Варелой, будут более внимательно относиться к обещаниям легионеров. Как можно защитить российские клубы от таких ситуаций? Я думаю, всё индивидуально. Я уверен, что ни в каком контракте не прописано, что под покровом ночи ты можешь покинуть базу клуба», — сказал Созин.