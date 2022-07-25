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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили — о посещаемости РПЛ: «С этим ничего не сделать»

25 Июля 2022 • 16:13 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
30.07 15:00

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о посещаемости Российской премьер-лиги.

«Мы видим низкую посещаемость сейчас, и с этим ничего не сделать. Закон обратно не повернуть», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

По мнению эксперта, не стоит сравнивать проданное количество абонементов «Факела» и московских клубов, ведь в Воронеже все болеют за один клуб, который давно не был в Российской премьер-лиге.

Отметим, что «Факел» лидирует по количеству проданных абонементов в РПЛ (более 11300). В то время как «Спартак» продал чуть более 3000.  

В третьем туре РПЛ воронежская команда примет «Динамо» 30 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Анзор Кавазашвили РПЛ fan id
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