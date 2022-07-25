Кавазашвили — о посещаемости РПЛ: «С этим ничего не сделать»

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о посещаемости Российской премьер-лиги.

«Мы видим низкую посещаемость сейчас, и с этим ничего не сделать. Закон обратно не повернуть», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

По мнению эксперта, не стоит сравнивать проданное количество абонементов «Факела» и московских клубов, ведь в Воронеже все болеют за один клуб, который давно не был в Российской премьер-лиге.

Отметим, что «Факел» лидирует по количеству проданных абонементов в РПЛ (более 11300). В то время как «Спартак» продал чуть более 3000.

В третьем туре РПЛ воронежская команда примет «Динамо» 30 июля.