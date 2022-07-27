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Нападающий «Гуарани» — о переходе Фернандеса в «Динамо»: Надеюсь, он быстро адаптируется в России эксклюзив

27 Июля 2022 • 18:37 Комментировать
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Динамо Москва
30.07 15:00

Нападающий «Гуарани» Фернандо Фернандес рассказал о новичке «Динамо» Роберто Фернандесе. Он поделился прозвищем игрока в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым

- Каким вы его запомнили?
- Да, конечно, я его отлично помню. Он очень цепкий и сердитый парень на поле. Всегда играл жестко, даже на тренировках. Могу сказать, что он один из сильнейших соперников, с кем я играл, когда мяч внизу. В верховой борьбе он тоже хорош, но не так, как в отборах.
- В чем надо прибавлять?
- Все-таки ему стоит быть более дисциплинированным. Он порой совершает необязательные фолы, получает много желтых карточек. Его стиль игры подразумевает постоянную борьбу, а значит такое неизбежно. Но все-таки иногда он слишком заводится. При этом в жизни он совсем не такой. В команде Роберто ко всем относился с большим уважением.
- Как его называли в команде?
- Он же воспитанник «Гуарани», прошел там большой путь. Мы называли его «Чоко». В честь индейских племен, которые исторически жили на территории города Асуньсон. Можно сказать он настоящий «Гуарани», так называют воспитанников команды.
- У него получится выйти в России на новый уровень?
- Это зависит от него, в новых условиях всегда трудно, но я надеюсь, что он быстро адаптируется и покажет свои сильные стороны в России. В Парагвае на него возлагались очень большие надежды.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Гуарани Роберто Фернандес Фернандо Фернандес
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