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Шквал голов, дубль Смолова, автогол Черова и «эквалайзер» Альшина: «Факел» вернулся домой и выгрыз «огнеопасную» ничью у «Динамо»

30 Июля 2022 • 16:57 Комментировать
Факел
3:3
Динамо Москва
окончен

В первом домашнем матче Премьер-лиги с 2001 года «Факел» принимал московское «Динамо».

Протокол игры  
Факел3:3Динамо Москва
  26'Смолов Фёдор (0:1)
  44'Смолов Фёдор (0:2)
(1:2) Гонгадзе Георгий46'  
(2:2) Акбашев Роман47'  
  48'Черов Василий (2:3)
(3:3) Альшин Ильнур86'  
Городовой АлексейЧеров Василий 81' (Ивахнов Матвей ( 81') Божин СергейДашаев АсланМагаль Руслан  64' 68' (Мастерной Владислав ( 68') Альшин ИльнурДмитриев Олег 46' (Мендель Андрей ( 46') Акбашев Роман  22'Квеквескири Ираклий 74' (Шаваев Алихан ( 74') Аппаев ХызырМаксимов Максим 46' (Гонгадзе Георгий ( 46')
Запасные: Свинов ИльяСуслов КириллСмирнов МихаилМорозов ЕвгенийБрызгалов СергейШляков ЕвгенийЧерняков Даниил
Шунин АнтонПаршивлюк СергейСазонов СабаRoberto Fernandes3Скопинцев Дмитрий 66' (Лаксальт Диего ( 66') Фомин Даниил 39' (Гагнидзе Лука ( 39') Моро НиколаЗахарян Арсен  72'Макаров Денис 66' (Гладышев Ярослав ( 66'Кутицкий Александр 85') Смолов ФёдорГрулёв Вячеслав 84' (Тюкавин Константин ( 84')
Запасные: Будачев ИванКарапузов ВладиславЛесовой ДаниилЛещук ИгорьОсокин Денис
30 июля. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).

«Факел» уже в первом туре совершил, скажем так, полусенсацию, сыграв в гостях вничью с «Краснодаром». Сверхбольшим достижением это всё-таки не назовёшь, поскольку у «быков» у самих табличный статус пока ещё не определён. Вслед за этим воронежцы съездили в Грозный, где уступили «Ахмату» со счётом 1:2. Ну а «Динамо», достаточно неожиданно потеряв очки в домашнем матче против «Ростова», расправилось в московском дерби с «Торпедо», накидав в ворота «чёрно-белых» четыре безответных мяча.

Для «Факела» это был первый домашний матч после авральной реконструкции стадиона, и команда Олега Василенко получила громкую болельщицкую поддержку. Команды, попав в такую реально футбольную атмосферу, не стали долго вкатываться, они сразу включились в игру. В первую 10-минутку зрители увидели по два перспективных прострела от тех и тех, и только Грулёву удалось нанести толковый удар – чуть выше створа, в течение первого 15-секундного отрезка. Контратаки воронежцев левым краем были весьма и весьма колкими. Настырный Аппаев оказался устойчивее Сазонова и прострелил на Акбашева. Тот уже наверняка бил в правый угол, но Шунин вытянулся в струнку и блестяще перевёл мяч на угловой.

Дальше до перерыва сказалось индивидуальное мастерство, которое выше у динамовцев. В середине тайма Дмитриев по инерции ударил в своей штрафной Фомина – это очевидный пенальти. Пострадавший игрок московской команды впоследствии был заменён, а Смолов чётко реализовал одиннадцатиметровый в левый нижний угол (0:1). «Факел» бился и не сдавался, перехватывал инициативу, дальний удар Квеквескири пришлось нейтрализовать Шунину. Однако против Смолова хозяева не нашли приёма. На стыке 43-й и 44-й минут Фёдор проследовал по центру в ответной атаке и не входя в штрафную как ковшом забросил мяч в правый угол (0:2).

Не зря «факелоносцев» называют «огнеопасными» – на старте второго тайма они обрушили на динамовцев быстрый голевой дуплет и внезапно сравняли счёт. Воронежцы лучше цеплялись за мячи в центральной зоне штрафной, и ворота Шунина нещадно расстреливались с нескольких метров. Только что вышедший на замену Гонгадзе поразил левый нижний угол, а Акбашев – наоборот, верхний правый (2:2). Гости, однако, не впали в шок и отреагировали моментально – правда, прострел Гагнидзе с правой стороны замкнул не какой-то игрок «Динамо», а защитник самого «Факела» Черов, отправивший коварную срезку в свои ворота (2:3).

Три мяча за четыре минуты – на этом голевой шквал в Воронеже оборвался. Москвичи всей командой отошли назад и рассчитывали таким путём достоять до конца, но промахнулись в этом смысле. На 86-й минуте Альшину удалось принять мяч метрах в шестнадцати от чужих ворот и запустить его в сетку под Шуниным (3:3). Это был «эквалайзер», в английском языке так называется гол, сравнявший счёт. На сей раз быстро ответить у визитёров не получилось, а на то, чтобы сделать это вдолгую, у них времени не было. В компенсированное время получил вторую жёлтую карточку и удалился Захарян. Очень зрелищным получился матч в Воронеже, где самоотверженный «Факел» снова продемонстрировал, что всем придётся с ним считаться. 

Кирилл Иванцов

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