​«Динамо» потеряло капитана – Фомин получил травму

«Динамо» проводит гостевой матч против «Факела» в рамках третьего тура российского чемпионата. По ходу первого тайма москвичи повели в счёте – Фёдор Смолов забил с пенальти, который заработал Даниил Фомин. В этом эпизоде капитан «бело-голубых» получил травму.

Фомин провёл на поле ещё какое-то время, но болевые ощущения не пропали. Ближе к завершению первого тайма Славиша Йоканович заменил хавбека на Луку Гагнидзе.

По завершению игры представители «Динамо» наверняка дадут какие-то комментарии по поводу степени серьёзности травмы Даниил Фомина. Следите за новостями.

Следить за матчем «Факел» - «Динамо» можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.