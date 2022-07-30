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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» потеряло капитана – Фомин получил травму

30 Июля 2022 • 15:47 Комментировать
Факел
2:3
Динамо Москва
2-й тайм

«Динамо» проводит гостевой матч против «Факела» в рамках третьего тура российского чемпионата. По ходу первого тайма москвичи повели в счёте – Фёдор Смолов забил с пенальти, который заработал Даниил Фомин. В этом эпизоде капитан «бело-голубых» получил травму.

Фомин провёл на поле ещё какое-то время, но болевые ощущения не пропали. Ближе к завершению первого тайма Славиша Йоканович заменил хавбека на Луку Гагнидзе.

По завершению игры представители «Динамо» наверняка дадут какие-то комментарии по поводу степени серьёзности травмы Даниил Фомина. Следите за новостями. 

Следить за матчем «Факел» - «Динамо» можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Фомин
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Идет 52 минута Факел 2:3 Динамо Москва
30.07  17:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.20
30.07  20:00 Сочи ... Ахмат 2.17 3.45 3.45
31.07  15:00 Пари НН ... ЦСКА Москва 3.90 3.50 2.00
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