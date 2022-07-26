Йоканович: Мы поможем Фернандесу адаптироваться в «Динамо»

Наставник «Динамо» Славиша Йоканович поделился мнением о заключении контракта с защитником Роберто Фернандесом.

«Роберто Фернандес – молодой центральный защитник, за которым наш клуб следил уже давно. Мы считаем, что с нами он сможет прогрессировать и поможет нам укрепить линию обороны», — приводит слова Йокановича официальный сайт клуба.

Тренер заявил, что клуб приложит максимум усилий для скорейшей адаптации игрока в «Динамо» и к российскому футболу.

22-летний Фернандес перешел в стан «бело-голубых» из парагвайского «Гуарани». По информации transfermarkt сумма сделки составила три миллиона евро.