Акбашев: «Иногда даже получше играли, чем «Динамо»

Лучший футболист матча «Факел» - «Динамо» (3:3) Роман Акбашев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Честно говоря, кажется, что не только о футболе вам бы хотелось сказать. Потому что с одной стороны ничья, а с другой - такая атмосфера на стадионе. Какие мысли? Плюс вот этот приз «Игрок матча» на первом домашнем матче для вас.

- Эмоции, конечно же, положительные. Я думаю, даже могли бы где-то сыграть получше, поувереннее. Может быть, даже и выиграть, моменты были для этого что в первом тайме, не забили, у меня был момент, что во втором. Иногда даже получше играли, чем «Динамо». Не припомню, чтобы соперник создал моменты. Немножко осадок есть от игры, а по поводу поддержки: наши болельщики всегда нас поддерживают, спасибо им за это большое, гонят вперед, атмосфера великолепная.