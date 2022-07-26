Хохлов о — переходе Фернандеса в «Динамо»: «Хороший ли это трансфер? Время покажет»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал переход защитника Роберто Фернандеса в стан «бело-голубых».

«Не знаю этого игрока. «Динамо» нужно было укреплять позицию защиты, было много потерь. Хороший ли это трансфер? Время покажет», — заявил Хохлов «Спорт-Экспрессу».

Эксперт считает, что у «Динамо» недобор игроков в защитной линии, ведь команду покинули: Роман Евгеньев, Гильермо Варела, Иван Ордец и Фабиан Бальбуэна.

Ранее «Динамо» объявило о подписании контракта с 22-летним парагвайским защитником «Гуарани» Роберто Фернандесом. Контракт с игроком заключен на пять лет.