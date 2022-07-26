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Хохлов о — переходе Фернандеса в «Динамо»: «Хороший ли это трансфер? Время покажет»

26 Июля 2022 • 16:39 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
30.07 15:00

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал переход защитника Роберто Фернандеса в стан «бело-голубых».

«Не знаю этого игрока. «Динамо» нужно было укреплять позицию защиты, было много потерь. Хороший ли это трансфер? Время покажет», — заявил Хохлов «Спорт-Экспрессу».

Эксперт считает, что у «Динамо» недобор игроков в защитной линии, ведь команду покинули: Роман Евгеньев, Гильермо Варела, Иван Ордец и Фабиан Бальбуэна.

Ранее «Динамо» объявило о подписании контракта с 22-летним парагвайским защитником «Гуарани» Роберто Фернандесом. Контракт с игроком заключен на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Хохлов Иван Ордец Роберто Фернандес Гильермо Варела Фабиан Бальбуэна Роман Евгеньев
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