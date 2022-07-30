​Фомин рассказал о своём состоянии после полученной травмы

В матче чемпионата России против «Факела» травму получил полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. После игры капитан московской команды высказался о своём состоянии.

«Пока не могу ничего сказать. Получил удар в колено, завтра пройду МРТ», - рассказал Фомин представителям СМИ.

Напомним, что Даниил Фомин был заменён с поля ближе к завершению первого тайма матча в Воронеже.

Добавим, что «Факел» и «Динамо» разошлись миром, забив друг другу по три гола. В активе москвичей после трёх туров РПЛ пять очков, а в активе воронежцев – два очка.

Следующий матч «Динамо» проведёт 7 августа против «Крыльев Советов».