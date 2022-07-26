В «Динамо» рассказали о сильных сторонах Роберто Фернандеса

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач рассказал о лучших игровых качествах новичка «бело-голубых» защитника Роберто Фернандеса.

Сегодня, 26 июля, «Динамо» на своём официально сайте объявило о подписании пятилетнего контракта с парагвайским футболистом. Ранее он защищал цвета клуба «Гуарани».

«В лице Роберто наша команда получила прекрасное усиление. У него великолепная левая нога, и он очень хорош на втором этаже», — цитирует Бувача официальный сайт московского клуба.

В текущем году 22-летний Фернандес провёл в составе «Гуарани» 20 матчей, отметившись одним забитым мячом.

Свой следующий матч динамовцы проведут 30 июля против воронежского «Факела». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.