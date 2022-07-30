Скопинцев признал, что «Динамо» недооценило «Факел»

В матче третьего тура российского чемпионата Премьер-лиги воронежский «Факел» принимал дома московское «Динамо» и дал гостям настоящий бой. После первого тайма «Факел» проигрывал со счетом 0:2 после двух мячей Фёдора Смолова, но в итоге все закончилось результативной ничьей - 3:3.

Защитник московского клуба Дмитрий Скопинцев признал, что со стороны его команды имела место недооценка соперника - все-таки «Факел» только-только вышел в РПЛ, в то время как «Динамо» в прошлом году взяло бронзовые медали.

- Мы — «Динамо», это — «Факел». Недооценка была, наверное, какая-то, да. Но такого быть не должно! Наши оплошности воплотились в голы, - цитирует игрока «Спорт-экспресс».

В следующем туре российского чемпионата «Динамо» сыграет в Самаре против «Крыльев Советов», матч состоится 7 августа.