Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «У «Динамо» в обороне проходной двор» эксклюзив

30 Июля 2022 • 17:48 Комментировать
Факел
3:3
Динамо Москва
окончен

Ветеран «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Факелом» (3:3) в матче третьего тура РПЛ.

- Как охарактеризуете ничью «Динамо» с «Факелом»?

- Динамичный футбол. И те играют в атаку, и эти. Но чтобы выиграть, надо забивать на один мяч больше или пропускать на один меньше. А пропуская три гола, никакие задачи не решишь. «Факел» - это команда, которая вернулась из ФНЛ. А что будет, когда «Динамо» предстоит играть с «Зенитом», ЦСКА или «Спартаком»?

- Вас разочаровала игра «Динамо»?

- Результат и концовка. Три пропущенных мяча говорит о том, что в обороне проходной двор.

- А начало второго тайма как оцениваете? Три забитых мяча за несколько минут.

- «Факел» - играющая команда. Из тех, кто вышел в РПЛ, он показывает самый лучший футбол. Это не случайно. Народ на команду ходит, и поддержка в Воронеже сумасшедшая.

- Как вам футбол от Славиши Йокановича?

- Я ничего нового не увидел. Команда играет на старом багаже.

- За такое короткое время вряд ли можно что-то изменить кардинально.

- Что-то можно поставить, но пока ничего не видно.

- Йоканович говорил, что ему нужен кто-то в центр обороны. Вам тоже эта позиция кажется проблемной?

- А кто нужен? Пеле? Марадона? Пусть покупают в ведущие клубы. А они привозят каких-то игроков, которых никто не знает.

Реклама


- Но ведь проблемы в обороне бросаются в глаза.

- Конечно. Значит, нужно сделать больший акцент на атаку. То, что три забили, – это очень хорошо. Но три пропущенных мяча ни в какие ворота не лезут.

- У «Факела» была сумасшедшая самоотдача…

- Она должна подкрепляться результатом. Если не будет результата – самоотдача потихоньку сойдет на нет. Хотя для воронежской команды любое очко важно. Для «Динамо» тоже, тем более что команда еще не играла с лидерами. Поэтому у меня есть беспокойство за клуб. Концовка прошлого сезона была смазана. Хотя начало чемпионата получилось очень ярким. Сейчас тоже «Динамо» спотыкается. При всем уважении к «Факелу», москвичи должны были брать три очка.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Москва Сергей Силкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Факел 3:3 Динамо Москва
Идет 27 минута Зенит 0:0 Локомотив Москва 1.41 5.20 7.20
30.07  20:00 Сочи ... Ахмат 2.17 3.45 3.45
31.07  15:00 Пари НН ... ЦСКА Москва 3.90 3.50 2.00
31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
17:37 · Россия. Премьер-лига
Как «Факел» отбирал очки у «Динамо» - видео видео
17:32 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Кассьерра сейчас набирает форму и на сегодняшний момент выглядит лучше, чем Сергеев»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Мостовой уверен в победе «Спартака»
17:31 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда ФИФА рассмотрит иск «Локомотива» против «Аталанты»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Циннбауэр: «Магкеев самоотдачей и работой на тренировках заслужил это место в основном составе»
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Смолов вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ
17:18 · Россия. Премьер-лига
Акбашев: «Иногда даже получше играли, чем «Динамо»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Роберто Фернандес: «Во втором тайме немного упустили нить игры, и результат - ничья»
17:06 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» рассказали, когда дебютирует Давыдов
17:02 · Россия. Премьер-лига
​Захарян пропустит следующий матч «Динамо»
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:53 · Россия. Премьер-лига
«Факел» во второй раз отыгрался в матче с «Динамо»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов высказался о будущем Шалимова
16:40 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв уверен в победе ЦСКА
16:36 · Россия. Премьер-лига
Голевое пиршество в начале второго тайма в Воронеже - видео видео
Все новости
Рекомендуем