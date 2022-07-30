Ветеран «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Факелом» (3:3) в матче третьего тура РПЛ.

- Как охарактеризуете ничью «Динамо» с «Факелом»?

- Динамичный футбол. И те играют в атаку, и эти. Но чтобы выиграть, надо забивать на один мяч больше или пропускать на один меньше. А пропуская три гола, никакие задачи не решишь. «Факел» - это команда, которая вернулась из ФНЛ. А что будет, когда «Динамо» предстоит играть с «Зенитом», ЦСКА или «Спартаком»?

- Вас разочаровала игра «Динамо»?

- Результат и концовка. Три пропущенных мяча говорит о том, что в обороне проходной двор.

- А начало второго тайма как оцениваете? Три забитых мяча за несколько минут.

- «Факел» - играющая команда. Из тех, кто вышел в РПЛ, он показывает самый лучший футбол. Это не случайно. Народ на команду ходит, и поддержка в Воронеже сумасшедшая.

- Как вам футбол от Славиши Йокановича?

- Я ничего нового не увидел. Команда играет на старом багаже.

- За такое короткое время вряд ли можно что-то изменить кардинально.

- Что-то можно поставить, но пока ничего не видно.

- Йоканович говорил, что ему нужен кто-то в центр обороны. Вам тоже эта позиция кажется проблемной?

- А кто нужен? Пеле? Марадона? Пусть покупают в ведущие клубы. А они привозят каких-то игроков, которых никто не знает.

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- Но ведь проблемы в обороне бросаются в глаза.

- Конечно. Значит, нужно сделать больший акцент на атаку. То, что три забили, – это очень хорошо. Но три пропущенных мяча ни в какие ворота не лезут.

- У «Факела» была сумасшедшая самоотдача…

- Она должна подкрепляться результатом. Если не будет результата – самоотдача потихоньку сойдет на нет. Хотя для воронежской команды любое очко важно. Для «Динамо» тоже, тем более что команда еще не играла с лидерами. Поэтому у меня есть беспокойство за клуб. Концовка прошлого сезона была смазана. Хотя начало чемпионата получилось очень ярким. Сейчас тоже «Динамо» спотыкается. При всем уважении к «Факелу», москвичи должны были брать три очка.

Елена Григорьевская