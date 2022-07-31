Мостовой: «Не вижу разницы между «Факелом» и «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче 3-го тура РПЛ между «Динамо» и «Факелом», который завершился вничью — 3:3.

Специалист признался, что в этой встрече поддерживал воронежскую команду, а также отметил, что разницы в уровне игры между «Динамо» и «Факелом» сейчас нет никакой.

«Теперь мы не знаем, как отличить одну команду от другой. Смотрел матч и не понимал: где «Факел», а где «Динамо». Хотя вроде бы играют один из лидеров прошедшего чемпионата и команда, которая поднялась из Первой лиги. Разницы нет никакой», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По мнению эксперта, сейчас лишь «Зенит» способен выделяться среди клубов РПЛ своей игрой, поскольку остальные команды лиги равны между собой.

Свой следующий матч «Факел» проведёт 6 августа против ЦСКА, а «бело-голубые» 7 числа в гостях сыграют с «Крыльями Советов».