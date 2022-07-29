Бышовец считает, что «Динамо» добьётся положительного результата в матче с «Факелом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ, в котором «Факел» примет на своём поле «Динамо».

Специалист считает, что московский клуб сможет добиться положительного результата в этой встрече, благодаря индивидуальным качествам своих игроков.

«Уровень «Динамо» даёт основания предположить, что московский клуб добьётся положительного результата, несмотря на проблемы, связанные с с отъездом некоторых футболистов. Но недооценки соперника быть не должно», — приводит слова БышовцаMetaratings.

Матч «Факел» — «Динамо» состоится 30 июля в Воронеже. Начало — в 15:00 по московскому времени.