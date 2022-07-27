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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Парагвайский журналист — о переходе Фернандеса в «Динамо»: «Думаю, что Россия отличная возможность для него» эксклюзив

27 Июля 2022 • 18:03 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
30.07 15:00

Спортивный журналист из Парагвая Хуан Анхель Освальдо оценил шансы новичка «Динамо» Роберто Фернандеса заиграть в России. Об этом он поведал корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

- В чем его сильные стороны?

- Он классно играет левой ногой, отдает хорошие передачи, в том числе и длинные. Если нужно, может сыграть левого защитника, но не будет особенно активно подключаться к атакам. Зато, он здорово играет на перехватах, но все-таки не за счет хорошего чтения игры, а скорее за счет скорости.

- В чем ему надо прибавлять?

- Ему нужно повзрослеть немного. Лучше использовать свои сильные стороны, грамотнее вести борьбу и быть более концентрированным. Футбол в Европе более динамичен, чем в Латинской Америке. Конечно, это требует большего подхода к себе.

- У него хорошие шансы заиграть в России?

- Думаю, что Россия отличная возможность для него. Он столкнется с непростыми условиями, но это закалит его характер. Я знаю, что Бальбуэна отлично играл в России, мы читали об этом. Но теперь представлять Парагвай в Россию едет уже более молодой футболист, играющий на этой же позиции, мы все желаем ему удачи. Хотелось бы, чтобы у него все получилось и все для этого у него есть.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роберто Фернандес Хуан Анхель Освальдо Сергей Румянцев
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