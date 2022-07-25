Нигматуллин — об отъезде Варелы: «Это явное предательство»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал тайный отъезд защитника Гильермо Варелы с базы «Динамо».

«Крайне негативно отношусь к поступку Варелы. После такого поступка, как его вообще ставить в состав? Это явное предательство», — заявил Нигматуллин порталу «Спорт День за Днем».

Эксперт считает, что российские клубы тоже должны демонстрировать принципиальность в данной ситуации, возможно, стоит меньше смотреть в сторону Запада при поиске новых игроков, потому что в Россию они приезжают только за деньгами, а не за футболом.

Отметим, что Варела вернулся в расположение клуба, но «Динамо» не намерено предлагать новый контракт игроку, который требует агент защитника.