Магаль: «При такой поддержке болельщиков ноги сами бегут»

В матче третьего тура российского чемпионата Премьер-лиги воронежский «Факел» принимал дома московское «Динамо» и дал гостям настоящий бой. После первого тайма «Факел» проигрывал вследствие двух мячей Фёдора Смолова, но в итоге все закончилось результативной ничьей - 3:3. Руслан Магаль, защитник «Факела», поделился своим мнением о причинах такой прыти со стороны воронежцев.

- Я очень ждал, когда мы вернемся в РПЛ. Я понимал, что сегодня будет полный стадион. При такой поддержке болельщиков ноги сами бегут. Думаю, на наших матчах всегда будет столько народу, - цитирует Магаля Sport24.

В следующем туре российского чемпионата «Факел» сыграет в Москве против ЦСКА, матч состоится 6 августа.