Неугомонный Смолов снова забил «Факелу»

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов продолжает портить праздник болельщикам «Факела», который проводит первый домашний матч в Премьер-лиге. На 44-й минуте нападающий получил мяч издали, укротил его, после чего рванул к воротам и отличился уже во второй раз, сделав счет 2:0. Напомним, что до этого Смолов реализовал пенальти, заработанный Даниилом Фоминым.

В онлайн-таблице «Динамо» набирает семь очков и выходит на первое место, в активе новичков пока всего один балл.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.