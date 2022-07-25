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Агент Лаксальта: «У нас есть предложения от других команд» эксклюзив

25 Июля 2022 • 18:02 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
30.07 15:00

Ариэль Красовски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, прокомментировал будущее своего клиента.

«Не буду скрывать, у нас есть предложения от других команд, но это нормально, ведь Диего востребованный игрок. Мы обсудим все с «Динамо», но могу сказать, что мы очень профессиональны. Диего очень нравится в Москве и он очень счастлив в «Динамо», — сказал агент сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

29-летний футболист перешел в стан «бело-голубых» из итальянского «Милана». Действующий трудовой договор Лаксальта с «Динамо» истекает летом 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт Ариэль Красовски Трансферы футбола - лето 2022
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