Ариэль Красовски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, прокомментировал будущее своего клиента.

«Не буду скрывать, у нас есть предложения от других команд, но это нормально, ведь Диего востребованный игрок. Мы обсудим все с «Динамо», но могу сказать, что мы очень профессиональны. Диего очень нравится в Москве и он очень счастлив в «Динамо», — сказал агент сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

29-летний футболист перешел в стан «бело-голубых» из итальянского «Милана». Действующий трудовой договор Лаксальта с «Динамо» истекает летом 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.