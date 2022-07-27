Шпилевский рассказал, что мог возглавить «Динамо» вместо Шварца

Главный тренер кипрского клуба «Арис» Алексей Шпилевский рассказал о том, что мог возглавить московское «Динамо» вместо немецкого специалиста Сандро Шварца в 2020 году.

«Когда я работал в «Кайрате», был одним из двух кандидатов на тренерский пост в «Динамо» наряду со Шварцем. Мы с Бувачем созванивались, общались с Соловьёвым. Думаю, я им понравился в разговоре. Было даже сказано, что при следующей смене тренера, к моей кандидатуре обязательно вернутся», — цитирует Шпилевского «Чемпионат».

Напомним, Шварц тренировал «бело-голубых» в период с 2020 по 2022 год. Под его руководством динамовцы выиграли бронзовые медали чемпионата России, а также дошли до финала Кубка России.

Текущим летом немецкий специалист покинул свой пост, возглавил берлинскую «Герту». Новым тренером «Динамо» сербский наставник Славиша Йоканович, ранее работавший в ряде английских клубов.

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 30 июля против «Факела». Начало — в 15:00 по московскому времени.