В «Динамо» назвали причину, по которой не продлили контракт с Евгеньевым

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, почему «бело-голубые» не продлили контракт с защитником Романом Евгеньевым.

«Решение о непродлении Евгеньева в том числе исходило от спортивного штаба. С Романом мы долго вели переговоры по продлению. Мы пожелаем Роману удачи в его новом клубе и дальнейшего развития», — передает слова Пивоварова «Чемпионат».

Функционер заявил, что не хочет комментировать детали ухода Евгеньева, но решение по нему было принято осознанно, в основном это связано со спортивными причинами, а не с высокими финансовыми запросами.

Напомним, что защитник покинул «Динамо» на правах свободного агента.