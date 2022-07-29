​Гендиректор «Факела»: У нас самый маленький бюджет в РПЛ

Роман Асхабадзе, занимающий должность генерального директора «Факела», высказался по поводу финансовой ситуации в клубе.

«У «Факела» и в ФНЛ был самый маленький бюджет, и сейчас в РПЛ мы по деньгам занимаем 16-е место», - высказался Асхабадзе в интервью для «Чемпионата».

По словам генерального директора «Факела», бюджет клуба на сезон измеряется 300 миллионами рублей, а также деньгами, которые клубам должна выплатить Российская премьер-лига.

После двух туров чемпионата России «Факел» имеет один зачётный балл в своём активе. Команда сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2) и проиграла «Ахмату» (1:2). Теперь «Факел» готовится к гостевой игре против «Динамо», которая пройдёт 30 июля.