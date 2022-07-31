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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов объяснил отсутствие изменений в стартовом составе в третьем матче подряд

31 Июля 2022 • 15:03 Комментировать
Пари НН
0:2
ЦСКА Москва
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Третий матч подряд один и тот же стартовый состав. По какой причине?

- Все здоровы, все живы, добиваются результата. Нет смысла что-то менять. Проблема была в комплектации. Появляется свежая кровь, но людям тоже нужна адаптация, мы выходим тем составом, который у нас есть.

- Зделар сегодня в запасе появляется. Насколько велики шансы увидеть его на поле?

- Мы успели его заявить. Саша, как говорится, в игровом тонусе, тоже провели три тура у себя в чемпионате Сербии, поэтому шансы появиться есть, и они велики.

- Что по Мендесу? Он в Нижнем Новгороде, но в заявке его сегодня нет.

- Он приехал, мы рассчитывали, что нам удастся, но ситуация пока складывается таким образом, что мы не смогли его заявить. Но, тем не менее, взяли его для адаптации, почувствовать ритм игры, почувствовать запах футбола и вливаться в коллектив, что тоже немаловажно.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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ПАРИ НН ЦСКА МОСКВА
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