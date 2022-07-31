Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сулейманов: «Я себя героем не чувствую»

31 Июля 2022 • 17:08 Комментировать
Пари НН
2:2
ЦСКА Москва
окончен

Лучший футболист матча «Пари НН» - ЦСКА (2:2) Тимур Сулейманов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Эмоции, конечно же, непередаваемые. Я давно не забивал голы за свой клуб, и сейчас это случилось, тем более, с ЦСКА. После моей нелепой красной карточки я вернулся и забил два гола. Все-таки это не моя заслуга, а всей команды.

- Чувствуете себя героем? Вы забили два мяча, а до этого у вас был только один гол в Премьер-лиге. И сегодня сразу два.

- Нет, я себя героем не чувствую. Ребята подавали на меня мячи, с их помощью я забивал. Эт наша общая победа и наши общие голы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Тимур Сулейманов Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Пари НН 2:2 ЦСКА Москва
31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Июля
17:19 · Россия. Премьер-лига
Личка: «У меня будет хороший выбор по ходу игры в плане замен»
17:18 · Россия. Премьер-лига
​Джикия не попал в заявку «Спартака» на матч - в клубе дали комментарий
17:08 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов: «Я себя героем не чувствую»
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:58 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» ответили на вопрос о будущем Мозеса
16:53 · Россия. Премьер-лига
​Травма Фомина оказалась несерьёзной
16:49 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» близок к спасению матча с ЦСКА, Сулейманов оформил дубль
16:27 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» прервал сухую серию ЦСКА
16:27 · Россия. Премьер-лига
Мог ли Юран возглавить «Спартак» - в московском клубе ответили на вопрос
16:20 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» объявил состав на первый домашний матч сезона
16:17 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали слухи об уходе Федуна 1
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Федун отказался отвечать на вопрос о возможности своего ухода из «Спартака»
15:51 · Россия. Премьер-лига
Как Кучаев забил второй гол в ворота «Пари НН» - видео видео
15:47 · Россия. Премьер-лига
Эффектная голевая атака Мухина и Чалова - видео видео
Все новости
Рекомендуем