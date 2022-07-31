Сулейманов: «Я себя героем не чувствую»

Лучший футболист матча «Пари НН» - ЦСКА (2:2) Тимур Сулейманов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Эмоции, конечно же, непередаваемые. Я давно не забивал голы за свой клуб, и сейчас это случилось, тем более, с ЦСКА. После моей нелепой красной карточки я вернулся и забил два гола. Все-таки это не моя заслуга, а всей команды.

- Чувствуете себя героем? Вы забили два мяча, а до этого у вас был только один гол в Премьер-лиге. И сегодня сразу два.

- Нет, я себя героем не чувствую. Ребята подавали на меня мячи, с их помощью я забивал. Эт наша общая победа и наши общие голы.